Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил, что арбитр Евгений Турбин отстранен от работы в РПЛ на две игры после матча 10-го тура Тинькофф РПЛ «Сочи» — «Ростов» (4:2).

«Пока Турбин отстранен на два матча, — цитирует ТАСС Хачатурянца. — Мы смотрим по текущему состоянию судей, которые по состоянию здоровья готовы обслуживать игры. Политика заключается в том, что мы, безусловно, открыты и все решения экспертно-судейской комиссии при президенте РФС освещаются, комментируются представителем комиссии. Но получение судьями оценок — это внутренняя кухня, и дальнейшее назначение или неназначение судей позволяет понимать футбольному миру, как судейский комитет оценивает того или иного арбитра».

В матче «Сочи» — «Ростов» Турбин показал 9 желтых и 1 красную карточку футболистам гостей. В одном из эпизодов он наказал полузащитника дончан Матиаса Норманна вторым предупреждением за эмоциональную реакцию после жесткого фола на нем Кристиана Нобоа (этот хавбек получил желтую карточку). Также по окончании встречи судья удалил главного тренера ростовчан Валерия Карпина после разговора со специалистом.