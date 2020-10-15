Президент РПЛ, вице-президент РФС Сергей Прядкин высказался о матчах сборной с болельщиками и решении суда оштрафовать «Спартак» за нарушения требований Роспотребнадзора на игре 11-го тура чемпионата России с «Зенитом».

— После Суперкубка УЕФА было разрешение проводить матчи сборных с болельщиками, — отметил Прядкин. — Многое зависело от этого матча в Будапеште. Отталкиваясь от этой игры и принималось решение, как проводить последующие встречи.

Очень здорово, что у нас играли с болельщиками, РФС все это организовал. Конечно, разница между организацией матчей чемпионата и национальных команд очень большая. В РПЛ намного больше групп фанатов, больше эмоций.

Возможно ли ужесточение санкций от Роспотребнадзора? Они и так достаточно серьезные . Все видели жесткое решение суда по «Спартаку». Это прецедент. Думаю, последующие решения будут еще жёстче. (Севастиан Терлецкий)