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«Это прецедент, последующие решения будут еще жестче». Прядкин — о суде над «Спартаком»

10:00
Сергей Прядкин. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Сергей Прядкин. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Президент РПЛ, вице-президент РФС Сергей Прядкин высказался о матчах сборной с болельщиками и решении суда оштрафовать «Спартак» за нарушения требований Роспотребнадзора на игре 11-го тура чемпионата России с «Зенитом».

— После Суперкубка УЕФА было разрешение проводить матчи сборных с болельщиками, — отметил Прядкин. — Многое зависело от этого матча в Будапеште. Отталкиваясь от этой игры и принималось решение, как проводить последующие встречи.

Очень здорово, что у нас играли с болельщиками, РФС все это организовал. Конечно, разница между организацией матчей чемпионата и национальных команд очень большая. В РПЛ намного больше групп фанатов, больше эмоций.

Возможно ли ужесточение санкций от Роспотребнадзора? Они и так достаточно серьезные . Все видели жесткое решение суда по «Спартаку». Это прецедент. Думаю, последующие решения будут еще жёстче. (Севастиан Терлецкий)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи




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