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ЭСК: Турбин правильно не назначил пенальти и имел основания удалить Норманна и Карпина в матче «Сочи» — «Ростов»

19:26
Валерий Карпин. Фото "СЭ"
Валерий Карпин. Фото "СЭ"
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Экспертно-судейская комиссии при президенте РФС ответила на обращение «Ростова» по судейству матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (2:4).

Согласно решению комиссии, главный арбитр матча Евгений Турбин правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Сочи» на 60-й минуте матча. По мнению ЭСК, между соперниками произошло обычное игровое единоборство, в котором ни защитник, ни нападающий не нарушали правила.

В комиссии считают, что судья имел формальные основания для удаления полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна на 63-й минуте матча.

«Футболист «Ростова» после нарушения правил на себе со стороны игрока «Сочи» Кристиана Нобоа сближается с ним, что способствует возникновению на поле ситуации, формально подходящей под определение «массовая конфронтация». Первое предупреждение в матче, вынесенное Норманну, не может быть оценено комиссией в соответствии с положением об ЭСК, так как не является ключевым эпизодом игры, — говорится в заявлении. — При рассмотрении игровой ситуации, связанной со вторым предупреждением данному футболисту, имеет место различный подход к интерпретации действий Норманна, который визуально не совершает каких-либо запрещенных правилами игры поступков. В соответствии с действующими рекомендациями УЕФА, при массовой конфронтации главный виновник (или виновники) конфликта должен быть наказан предупреждением, при этом как минимум один футболист из противоположной команды также подлежит наказанию. В таком случае вынесение второй желтой карточки Норманну не может быть расценено как серьезная ошибка судьи».

Также в ЭСК согласны с решение арбитра удалить после игры главного тренера ростовчан Валерия Карпина. Решение ЭСК мотивировано тем, что действия Карпина расценены судьей матча как демонстративное несогласие с его решением. Согласно правилам, «официальное лицо команды, вышедшее на поле с целью конфронтации с официальным лицом матча, подлежит удалению с поля».

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/212498

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