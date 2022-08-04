Балахнин: «Уткин заслуженно стал лучшим в июле, но Вендел сильнее по всем показателям»

Балахнин считает, что полузащитник «Ростова» Уткин заслуженно стал лучшим игроком РПЛ в июле

Российский тренер Сергей Балахнин прокомментировал выбор лучшего игрока июля в Российской премьер-лиге (РПЛ). Им стал полузащитник «Ростова» Даниил Уткин.

«Уткин вполне заслуженно стал лучшим игроком РПЛ в июле, — приводит слова Балахнина «РБ Спорт». — Даниил был лидером «Ростова». Но если быть откровенным, Вендел сильнее по всем показателям. У «Зенита» вся группа бразильцев сильная».

В нынешнем сезоне 22-летний россиянин забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи в 3-х матчах за ростовчан во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

В воскресенье, 7 августа, «Ростов» примет «Оренбург» в матче 4-го тура РПЛ. Встреча начнется в 20.00 по московском времени.