Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:10

Балахнин: «Уткин заслуженно стал лучшим в июле, но Вендел сильнее по всем показателям»

Балахнин считает, что полузащитник «Ростова» Уткин заслуженно стал лучшим игроком РПЛ в июле
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российский тренер Сергей Балахнин прокомментировал выбор лучшего игрока июля в Российской премьер-лиге (РПЛ). Им стал полузащитник «Ростова» Даниил Уткин.

«Уткин вполне заслуженно стал лучшим игроком РПЛ в июле, — приводит слова Балахнина «РБ Спорт». — Даниил был лидером «Ростова». Но если быть откровенным, Вендел сильнее по всем показателям. У «Зенита» вся группа бразильцев сильная».

В нынешнем сезоне 22-летний россиянин забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи в 3-х матчах за ростовчан во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

В воскресенье, 7 августа, «Ростов» примет «Оренбург» в матче 4-го тура РПЛ. Встреча начнется в 20.00 по московском времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-balahnin-utkin-zasluzhenno-stal-luchshim-v-iyule-no-vendel-sil-nee-po-vsem-pokazatelyam/
Даниил Уткин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Сергей Балахнин
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Польза и вред холестерина, пять мифов о холестерине в крови
Рухнет ли «Челси» без Абрамовича, возьмет ли Холанд «Золотую бутсу» и кто станет чемпионом? Что думают букмекеры про 7 главных интриг АПЛ
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Агент Барбосы сообщил, что футболист 4 июля официально подпишет контракт с ЦСКА
Гершкович — о Федотове: «Он проделал колоссальную работу, и мы ее видели»
Экс-защитник «Динамо» Дьяков: «Вареле скатертью дорога, зато освободилось место для русских пацанов»
Ветеран ЦСКА — о Федотове: «Он заслуживает признания лучшего тренера в этом месяце!»
В «Нижнем Новгороде» опровергли слова агента Кечкеша о поиске компромисса по трансферу в ЛАСК
РПЛ, таблица переходов: Бека-Бека перешел в «Ниццу», «Динамо» может подписать Монтеса
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Краснодар» — «Локомотив» и другие матчи
Кечинов дал прогноз на матч «Урал» — «Спартак»
Булыкин поделился ожиданиями от матча «Локомотива» с «Краснодаром»
Гендиректор «Ахмата» — о дисквалификации Талалаева: «Для команды это не создаст никаких проблем»
КДК дисквалифицировал Баринова на один матч РПЛ
Билялетдинов о матче «Урал» — «Спартак»: «Хозяева не должны рассчитывать на владение мячом или преимущество»
Полузащитник «Ростова» Уткин признан лучшим футболистом РПЛ в июле
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кечинов дал прогноз на матч «Урал» — «Спартак»

Агент Лахтер оценил трансфер полузащитника Карцева в «Динамо»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости