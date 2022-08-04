Кечинов дал прогноз на матч «Урал» — «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 4-го тура РПЛ, в котором красно-белые сыграют с «Уралом».

«Можно ждать победы от «Спартака». Красно-белые удачно стартовали, очень много забивают. «Урал», наоборот, стартовал плохо. У них три поражения подряд. Домашняя игра и оранжево-черные будут всеми силами стараться отобрать очки у «Спартака». Если делать какой-то прогноз, то я думаю, «Спартак» выиграет со счетом 2:1», — сказал Кечинов корреспонденту «СЭ» Полине Николаевой.

Матч «Урал» — «Спартак» пройдет 6 августа. Начало — в 15.00 по московскому времени.