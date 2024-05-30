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Сегодня, 07:14

Боков: «От ЦСКА в следующем сезоне следует ждать только побед»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок ЦСКА Максим Боков поделился мнением о выступлении команды в минувшем сезоне.

— От ЦСКА в следующем сезоне следует ждать только побед, — приводит слова Бокова Metaratings.ru. — Если посмотреть на историю, то ЦСКА никогда не принимает скоропалительных решений. Да, были моменты, когда быстро искали тренера, например, когда был Олич. В целом ЦСКА грамотно ведёт свою политику, и в этом огромный плюс команды.

— Файзуллаев в следующем сезоне не сдаст? Может, лучше его продать?

— Помните, как было с Фёдором Чаловым: первый год у него всё пошло, а на второй он затух, все начали к нему готовиться. Файзуллаева на следующий год ждёт то же самое. К нему будет очень пристальное внимание со стороны соперника, но у ЦСКА очень грамотный тренерский штаб, который может перевернуть эту ситуацию в свою пользу и за счёт него сыграть на другие позиции.

Что касается Чалова, не мне решать, отпускать ли его. Конечно, все хорошие футболисты хотят попробовать играть в Европе, он пробовал, и у него это получилось хорошо. Он очень хорошо зарекомендовал себя как футболист, поигравший в Европе. Если у него есть огромное желание, то думаю, клуб его отпустит.

ЦСКА в сезоне-2023/24 занял шестое место в турнирной таблице РПЛ, а также дошел до финала Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России, где уступил «Зениту».

Источник: https://metaratings.ru/news/maksim-bokov-ot-cska-v-sleduyushem-sezone-sleduet-zhdat-tolko-pobed-367829/
Максим Боков
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
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ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
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Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
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