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Зазулин: «Большой объем от Дзюбы требовать нельзя, но свое он всегда забьет»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Зазулин прокомментировал ухода форварда Артема Дзюбы из «Локомотива».

«Все шло к уходу Дзюбы. Если бы не шло, то он бы играл. Дальше, может, он будет играть заграницей, может, у нас какая-то менее статусная команда будет. В ЦСКА его точно не будет. Если из «Динамо» уходят Смолов или Тюкавин, то может быть там. Понятно, что большой объем от него требовать нельзя, но свое он всегда забьет. Где-то он да появится. Его выбор — за что сейчас играть.

С Дзюбой всегда все было понятно — он играл там, где могли использовать его сильные стороны. Не могу сказать, насколько он негативный или позитивный в раздевалке. Ну, из того, что было в «Зените», потому что я с этим связан. От «Локомотива» я далёк и не стал бы звонить Галактионову по этому поводу, потому что это их дело. Так что уход Дзюбы меня не удивляет», — цитирует Legalbet Зазулина.

29 мая «Локомотив» объявил об уходе Дзюбы из команды. С февраля 2023 года нападающий провел 39 матчей, забил 12 мячей и сделал 9 голевых передач.

 
Артем Дзюба. После демарша в СМИ уход Дзюбы из «Локо» был предрешен. Кто рискнет пригласить форварда?
Источник: https://legalbet.ru/news/zazulin-nazval-variant-pri-kotorom-dzyuba-mozhet/
Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Игорь Зазулин
1
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Боков: «От ЦСКА в следующем сезоне следует ждать только побед»
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
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Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

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Константин Тюкавин

Динамо

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Маркус Вендел

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да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Кирилл Гоцук

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