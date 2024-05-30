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Дьяков: «Если агент Дзюбы говорит правду, «Локомотив» это не красит»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков поделился мнением об уходе из «Локомотива» форварда Артема Дзюбы.

— Для меня уход Дзюбы был ожидаем, — приводит слова Дьякова «РБ Спорт». — У него в контракте было прописано, что при определенном количестве очков по системе гол+пас соглашение пролонгируется на год. То, что он в последнее время не играл вообще, это ожидаемо, потому что клуб не хотел, чтобы контракт продлился на следующий сезон, и тем самым они его убрали в так называемый чехол.

— Но, наверное, стоило как-то попрощаться с Дзюбой.

— Думаю, что Дзюба все равно хорошо за них отыграл 1,5 года. Забил немало важных мячей. По мне, первую часть этого сезона и в прошлом сезоне «Локомотив» был очень зависим. Всегда надо оставаться людьми. Но я не знаю, насколько это правда, что они узнали об уходе из соцсетей.

— Об этом сказал агент Дзюбы.

— Закончилась история. Не было никаких конфликтов, самое интересное. Если агент говорит правду, то, конечно, такой клуб, как «Локомотив», это не красит.

— После ухода из «Зенита» Дзюба затаил обиду на Семака. Получается, то теперь тоже самое ждет Галактионова?

— Бывает, что у руководства — одно решение, а у тренера — другое мнение. Чтобы давать комментарии и занимать чью-то сторону, надо знать всю суть. Просто надо красиво расставаться. У Дзюбы с «Локомотивом» не было конфликта. Он выходил добросовестно, играл, забивал. Хорошо играл. Дзюба не давал никаких интервью, что его «маринуют, он сидит в чехле и не играет. Все было тихо, мирно и спокойно. Мне кажется, должны мирно и красиво попрощаться.

29 мая «Локомотив» объявил об уходе Дзюбы из команды. С февраля 2023 года нападающий провел 39 матчей, забил 12 мячей и сделал 9 голевых передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vitalij-d-yakov-esli-agent-dzyuby-govorit-pravdu-lokomotiv-e-to-ne-krasit/
Артем Дзюба
Виталий Дьяков
ФК Локомотив (Москва)
7
3
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Защитник «Акрона» Данилкин считает, что команда готова к РПЛ

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 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
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Рубин – Сочи
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Балтика – Локомотив
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