Ислам Махачев — Дастин Порье: как и где смотреть бой UFC 302 в прямом эфире
Бой Махачев — Порье покажут на канале «Матч ТВ»
Действующий чемпион UFC в легком весе из России Ислам Махачев проведет защиту титула в ночь на 2 июня в поединке с американцем Дастином Порье на турнире UFC 302 на территории спортивной арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США). Их поединок начнется около 07.30 по московскому времени.
Смотреть видеотрансляцию вечера ММА UFC 302 в России можно будет по платной подписке на телеканале «Матч Боец» с 01.30 по московскому времени и в онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Бесплатно и в прямом эфире турнир в США также покажут на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru, начиная с 05.00 мск.
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