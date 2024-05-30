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Мостовой удивился уходу Слишковича из «Спартака»: «Может, кто-то предложил ему самому быть главным где-то»

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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» уход тренера Владимира Слишковича из «Спартака».

«До того, как не убрали Абаскаля, про Слишковича никто не знал. Так в футболе и других видах спорта часто бывает. Потом наконец-то убрали Абаскаля, дошло, и Слишкович из восьми матчей, по-моему, проиграл только один. Конечно, ничего сверхъестественного он не сделал, потому что играют футболисты. Но я удивлен, недавно говорили, что Слишкович останется в штабе, а в итоге он ушел. Может, что-то личное, может, не захотел, может, сам устал. А может, кто-то предложил ему, чтобы он сам работал главным где-то. Такое тоже вероятно», — сказал Мостовой «СЭ».

14 апреля 41-летний Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после увольнения Гильермо Абаскаля. При боснийце красно-белые одержали 5 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 1 поражение. Московский клуб объявил об уходе специалиста в среду, 29 мая.

В середине мая «Спартак» объявил о назначении серба Деяна Станковича на пост главного тренера команды. Контракт с 45-летним специалистом рассчитан до 30 июня 2026 года.

(Софья Грецкая)

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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
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Краснодар – Динамо
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25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
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