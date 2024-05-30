Чалов ответил на вопрос, звал ли его Головин в «Монако» в 2024 году

Нападающий ЦСКА Федор Чалов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об общении с полузащитником «Монако» Александром Головиным.

— Еще в прошлом году Саша Головин рассказывал, что звал тебя в «Монако». Было ли такое в этом году?

— Я пока не слышал об этом. Мы с Головой, конечно, на связи, — сказал Чалов «СЭ» на премии Winline Герои РПЛ.

26-летний Чалов в сезоне-2023/24 сыграл в 41 матче за ЦСКА во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал 5 голевых передач. В апреле армейцы на год продлили контракт с форвардом.