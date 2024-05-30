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Чалов ответил на вопрос, звал ли его Головин в «Монако» в 2024 году

Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий ЦСКА Федор Чалов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об общении с полузащитником «Монако» Александром Головиным.

— Еще в прошлом году Саша Головин рассказывал, что звал тебя в «Монако». Было ли такое в этом году?

— Я пока не слышал об этом. Мы с Головой, конечно, на связи, — сказал Чалов «СЭ» на премии Winline Герои РПЛ.

26-летний Чалов в сезоне-2023/24 сыграл в 41 матче за ЦСКА во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал 5 голевых передач. В апреле армейцы на год продлили контракт с форвардом.

Александр Головин
Федор Чалов
ФК Монако
ФК ЦСКА (Москва)
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Чалов назвал потрясающим сезон Головина в «Монако»
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
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Краснодар – Динамо
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Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
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ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
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Балтика – Локомотив
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