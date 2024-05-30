Защитник «Акрона» Данилкин считает, что команда готова к РПЛ

Защитник «Акрона» Егор Данилкин рассказал, что думает о победном матче над «Уралом» (2:0) в первой стыковой встрече за право сыграть в следующем сезоне РПЛ.

— Понимали, что будет тяжелая игра, она так и складывалась. То, что мы забили свои мячи, это результат нашей работы над стандартами. Мы понимали, что есть определённые зоны, где соперник может дать слабину. Чем мы и воспользовались.

— На седьмой минуте Казарцев не засчитал гол «Урала». На ваш взгляд, повлияло ли это решение на дальнейший ход матча?

— Честно, еще не смотрел эпизод, но я думаю, что судьи приняли справедливое решение. У них были все ракурсы, все возможности проверить по видеоповтору. Если они сказали, что офсайд, значит так и есть.

— Насколько «Акрон» готов к Премьер-Лиге?

— Мы полностью готовы, клуб готов, команда готова. Я думаю, что сегодняшним матчем мы это доказали, — цитирует Данилкина Metaratings.ru.

Ответная игра «Акрона» и «Урала» состоится в Жигулевске на стадионе «Кристалл» 1 июня в 15.00 по мск.