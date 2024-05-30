Защитник «Краснодара» Эктов оценил будущее в команде

Защитник «Краснодара» Александр Эктов поделился мнением о своем будущем. В прошедшем сезоне футболист выходил на поле со скамейки запасных.

«Мое будущее? Пока я в «Краснодаре». Посмотрим, что будет дальше. Есть разные варианты», — цитирует Эктова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 28-летний футболист провел 18 матчей. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2026 года.