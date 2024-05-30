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Тарханов сообщил, что ему понравилось в игре «Акрона» против «Урала»

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов отреагировал на гостевую победу «Акрона» (2:0) над командой в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ в сезоне-2024/2025.

«Матч без голевых моментов. Да, забили два мяча, но шансов в атаке у команд было немного. Мне «Акрон» понравился. Они спокойно, уверенно выходили из обороны в атаку. Обострения до голевых эпизодов не было, но их игра было очень организована.

Они ничего не дали сделать «Уралу». Контролировали мяч у себя на половине поля, в середине. Впереди слабоваты, но будет еще ответная игра. Первый гол надломил уральцев, а потом сразу и вратарь ошибся, можно было не выходить на перехват», — цитирует Тарханова Legalbet.

«Урал» дома уступил «Акрону» в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ в сезоне-2024/25. Ответная встреча пройдет на домашнем стадионе «Акрона» 1 июня.

Источник: https://legalbet.ru/news/tarhanov-rasskazal-chto-emu-ponravilos-v-igre-akrona/
ФК Акрон
ФК Урал
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2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
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 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
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 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
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