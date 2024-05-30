Тарханов сообщил, что ему понравилось в игре «Акрона» против «Урала»

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов отреагировал на гостевую победу «Акрона» (2:0) над командой в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ в сезоне-2024/2025.

«Матч без голевых моментов. Да, забили два мяча, но шансов в атаке у команд было немного. Мне «Акрон» понравился. Они спокойно, уверенно выходили из обороны в атаку. Обострения до голевых эпизодов не было, но их игра было очень организована.

Они ничего не дали сделать «Уралу». Контролировали мяч у себя на половине поля, в середине. Впереди слабоваты, но будет еще ответная игра. Первый гол надломил уральцев, а потом сразу и вратарь ошибся, можно было не выходить на перехват», — цитирует Тарханова Legalbet.

«Урал» дома уступил «Акрону» в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ в сезоне-2024/25. Ответная встреча пройдет на домашнем стадионе «Акрона» 1 июня.