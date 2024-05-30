Президент «Урала» Иванов назвал лучших игроков сезона РПЛ

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, кто, по его мнению, является лучшим игроком по итогам завершившегося сезона в чемпионате России.

«Костя Тюкавин провел очень хороший сезон. Много хороших молодых футболистов. Тот же Шитов в «Крыльях Советов», Сергей Пиняев неплохой сезон провел. Растет много молодых футболистов, и для сборной России подрастают. Есть звездочки, и очень радует, что они играют и закрепляются в командах», — сказал Иванов Metaratings.ru.

По итогам сезона Тюкавин был признан лучшим игроком и нападающим РПЛ, а также автором лучшего гола.