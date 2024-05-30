Кассьерра: «Играть в Европе? Я счастлив в «Зените», у меня контракт до 2028 года»

Форвард «Зенита» Матео Кассьерра поделился мнением о возможном переходе в европейский клуб.

«Хочу ли я играть в Европе? Не знаю... Я очень счастлив в «Зените». Я подписал новый контракт с клубом до 2028 года, мне все нравится. Мы выиграли РПЛ — это самое главное», — приводит слова Кассьерры «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 27-летний колумбиец провел 37 матчей, в которых забил 24 гола и сделал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.