Григорян: «Не вижу шансов у «Урала»

Бывший главный тренер «Химок», «Анжи» и «Тамбова» Александр Григорян прокомментировал поражение «Урала» от «Акрона» (0:2) в первом стыковом матче за место в РПЛ.

«Сегодняшний «Акрон», по сути, является еще детищем Калешина, как ни крути. У вас есть ответ на вопрос: что привнес в игру тольяттинцев Заур Тедеев? У меня есть ответ на вопрос, что он не сломал. Хотя для тренера высокой квалификации это тоже является большим делом — сохранить игру. Но давайте откровенно. Я с большим уважением отношусь к Виктору Гончаренко. Совершенно очевидно — наступил момент, когда ему надо отдохнуть! Вы лично увидели в игре «Акрона» какие-то сверхусилия, что-то необычное?

Не вижу шансов у «Урала». «Акрон» дома играет гораздо эффективнее, а тут он еще и почувствовал запах крови, уверенность в себе. Что теперь надо сделать екатеринбуржцам на очень неудобном стадионе и поле для победы в три мяча — не понимаю. Хотя чудовищно представить, что «Урал», долго чувствовавший себя на плаву в РПЛ, вылетит», — цитирует Metaratings.ru Григоряна.

Ответная игра между командами пройдет на домашнем стадионе «Акрона» 1 июня. Начало — в 15.00 по московскому времени.