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Сегодня, 08:06

Григорян: «Не вижу шансов у «Урала»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Химок», «Анжи» и «Тамбова» Александр Григорян прокомментировал поражение «Урала» от «Акрона» (0:2) в первом стыковом матче за место в РПЛ.

«Сегодняшний «Акрон», по сути, является еще детищем Калешина, как ни крути. У вас есть ответ на вопрос: что привнес в игру тольяттинцев Заур Тедеев? У меня есть ответ на вопрос, что он не сломал. Хотя для тренера высокой квалификации это тоже является большим делом — сохранить игру. Но давайте откровенно. Я с большим уважением отношусь к Виктору Гончаренко. Совершенно очевидно — наступил момент, когда ему надо отдохнуть! Вы лично увидели в игре «Акрона» какие-то сверхусилия, что-то необычное?

Не вижу шансов у «Урала». «Акрон» дома играет гораздо эффективнее, а тут он еще и почувствовал запах крови, уверенность в себе. Что теперь надо сделать екатеринбуржцам на очень неудобном стадионе и поле для победы в три мяча — не понимаю. Хотя чудовищно представить, что «Урал», долго чувствовавший себя на плаву в РПЛ, вылетит», — цитирует Metaratings.ru Григоряна.

Ответная игра между командами пройдет на домашнем стадионе «Акрона» 1 июня. Начало — в 15.00 по московскому времени.

 
Константин Савичев (&laquo;Акрон&raquo;) и&nbsp;Артем Концевой (&laquo;Урал&raquo;). «Урал» одной ногой в первой лиге. «Акрон» выиграл стыковой матч в Екатеринбурге
Источник: https://metaratings.ru/news/aleksandr-grigoryan-goncharenko-nado-otdokhnut-intrigi-v-stykakh-bolshe-ne-vizhu-367944/
Футбол
ФК Акрон
ФК Урал
Александр Григорян
1
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Защитник «Акрона» Данилкин считает, что команда готова к РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Матео Кассьерра

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Зенит

 21
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Джон Кордоба

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 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 16
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Константин Тюкавин

Динамо

 9
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Маркус Вендел

Зенит

 8
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да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
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Виктор Александров

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Кирилл Гоцук

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