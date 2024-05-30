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Сегодня, 11:29

Семин об отставке Гончаренко: «Не вижу логики в этой ситуации»

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал «СЭ» новость об отставке главного тренера «Урала» Виктора Гончаренко.

Клуб из Екатеринбурга объявил об увольнении 46-летнего белорусского специалиста 30 мая. За день до этого, 29 мая команда уступила «Акрону» (0:2) в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ в сезоне-2024/25.

«Таких решений очень много. Тоже самое было в «Пари НН» и в других командах. Я не вижу логики в этой ситуации», — сказал Семин «СЭ».

Гончаренко возглавлял «Урал» с августа 2022 года. Готовить команду к ответному матчу с «Акроном», который пройдет 1 июня, будет Евгений Аверьянов.

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1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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ЦСКА – Урал
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