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Терюшков — о Fan ID: «После первых оформлений станет понятно, что нет причин для паники»

12:22
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Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление объединения болельщиков «Зенита» об отказе оформлять Fan ID.

Фанаты &laquo;Зенита&raquo;. Активные фанаты перестанут ходить на стадион из-за Fan ID. Это добьет российский футбол?

«Принуждать ходить на стадион точно никого не стоит. Нужно рассказывать и показывать нашим болельщикам удобства этой системы. Ничего страшного с ее внедрением ни для кого не случится. Только лишь законная безопасность. Оформление персонифицированной карты является простым и быстрым, это нужно разъяснять. Когда пойдут первые оформления, можно будет понять, что нет причин для паники и тревоги. Когда мы заходим в аэропорт, в досмотровую зону, всегда предъявляем паспорт, в этом ничего страшного нет», — сказал Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также министр физической культуры и спорта Московской области высказался о причине опасений болельщиков из-за введения паспортов болельщиков.

«Все новое вызывает опасение, страх, тревогу. Надо выслушать и понять, каждому клубу работать со своими болельщиками, которые выступают против, имеют возражения. Нужно объяснять и показывать им», — добавил Терюшков.

Движение фанатов «Зенита» на официальном сайте «Ландскрона» заявило, что отказывается от посещения РПЛ после введения Fan ID.
Совет Федерации РФ уже одобрил законопроект о введении паспортов болельщиков для посещения спортивных мероприятий.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Лестер

Ф2 (+2.0)

21%

2.04

Обе забьют - да

17%

2.02

ТБ 2.5

14%

1.39
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Астон Вилла
Челси

П2

27%

1.72

ИТБ2 (1.5)

19%

1.93

Обе забьют - да

18%

2.03
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ньюкасл
Манчестер Юнайтед

Ф2 (-1.0)

24%

1.76

П2

21%

1.48

П2 и ТМ 5.5

12%

1.54

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