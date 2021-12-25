Терюшков — о Fan ID: «После первых оформлений станет понятно, что нет причин для паники»
Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление объединения болельщиков «Зенита» об отказе оформлять Fan ID.
«Принуждать ходить на стадион точно никого не стоит. Нужно рассказывать и показывать нашим болельщикам удобства этой системы. Ничего страшного с ее внедрением ни для кого не случится. Только лишь законная безопасность. Оформление персонифицированной карты является простым и быстрым, это нужно разъяснять. Когда пойдут первые оформления, можно будет понять, что нет причин для паники и тревоги. Когда мы заходим в аэропорт, в досмотровую зону, всегда предъявляем паспорт, в этом ничего страшного нет», — сказал Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.
Также министр физической культуры и спорта Московской области высказался о причине опасений болельщиков из-за введения паспортов болельщиков.
«Все новое вызывает опасение, страх, тревогу. Надо выслушать и понять, каждому клубу работать со своими болельщиками, которые выступают против, имеют возражения. Нужно объяснять и показывать им», — добавил Терюшков.
Движение фанатов «Зенита» на официальном сайте «Ландскрона» заявило, что отказывается от посещения РПЛ после введения Fan ID.
Совет Федерации РФ уже одобрил законопроект о введении паспортов болельщиков для посещения спортивных мероприятий.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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