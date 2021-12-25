Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление объединения болельщиков «Зенита» об отказе оформлять Fan ID.

«Принуждать ходить на стадион точно никого не стоит. Нужно рассказывать и показывать нашим болельщикам удобства этой системы. Ничего страшного с ее внедрением ни для кого не случится. Только лишь законная безопасность. Оформление персонифицированной карты является простым и быстрым, это нужно разъяснять. Когда пойдут первые оформления, можно будет понять, что нет причин для паники и тревоги. Когда мы заходим в аэропорт, в досмотровую зону, всегда предъявляем паспорт, в этом ничего страшного нет», — сказал Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также министр физической культуры и спорта Московской области высказался о причине опасений болельщиков из-за введения паспортов болельщиков.

«Все новое вызывает опасение, страх, тревогу. Надо выслушать и понять, каждому клубу работать со своими болельщиками, которые выступают против, имеют возражения. Нужно объяснять и показывать им», — добавил Терюшков.

Движение фанатов «Зенита» на официальном сайте «Ландскрона» заявило, что отказывается от посещения РПЛ после введения Fan ID.

Совет Федерации РФ уже одобрил законопроект о введении паспортов болельщиков для посещения спортивных мероприятий.