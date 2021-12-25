В «Химках» заявили об интересе к Юрию Жиркову
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал «СЭ» заинтересованность подмосковного клуба в подписании 38-летнего российского защитника Юрия Жиркова.
«Юрий Валентинович — игрок высокого уровня, высокого класса. Всякий клуб хотел бы видеть его в своем составе, в том числе и мы рассматриваем подобное предложение. Все будет зависеть от условий клуба и игрока, чтобы в дальнейшем принимать какое-либо решение. Пока конкретики нет. Какого-то взаимного движения в сторону подписания футболиста пока нет», — сказал Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.
Последний матч Юрий Жирков сыграл сборную России против Бельгии на чемпионате Европы по футболу 12 июня 2021 года. На данный момент защитник является свободным агентом, последний контракт футболиста был заключен с «Зенитом» и истек 30 июня 2021 года.
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