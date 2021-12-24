Активные фанаты перестанут ходить на стадион из-за Fan ID. Это добьет российский футбол?

На трибунах точно станет тише.

Мнение

Движение фанатов «Зенита» на своем официальном ресурсе «Ландскрона» заявило, что отказывается от посещения РПЛ после введения Fan ID. Напомним, что Госдума на днях приняла закон, по которому с лета 2022 года на футбольные матчи можно будет попасть только тем зрителям, кто получит паспорт болельщика.

Судя по первой реакции в интернете, нас ждет революция. То, что фанатское движение «Зенита» уже сделало громогласно, обсуждается и среди активных болельщиков всех остальных ведущих клубов.

Есть вероятность, что со следующего сезона на многих аренах станут пустовать сектора за воротами, где обычно располагается заводящий, барабаны и ультрас, распевающие на протяжении всего матча.

Это в Англии, где мощнейшие футбольные традиции, стадионы полны даже там, где нет активных секторов в привычном для нас понимании. В России же посещаемость и без того низкая, а если еще убрать фанатов, которых называют душой трибун, то в сочетании с низким уровнем футбола мы можем прийти к совсем печальной картине.

Илья Геркус на последнем матче «Локомотива» пересчитал болельщиков по головам — вышло менее тысячи. Уберите активных фанатов с их песнями — и что останется?

Пандемия, ограничения Роспотребнадзора по заполняемости трибун, требование наличия qr-кодов и так прибили интерес болельщиков к футболу. А Fan ID его может добить. Спонсоры и без того с трудом поворачиваются в сторону клубов РПЛ, рекламироваться же для пустых трибун вообще дураков нет.

В общем, перспективы мрачноватые. Как же клубы согласились на это? А их никто не спрашивал.

Вот что ответил Ашот Хачатурянц в день избрания главой РПЛ на вопрос о встрече с фанатами по поводу внедрения Fan ID: «Могу пообещать, что я это сделаю после того, как документ будет принят в окончательном виде». То есть вопрос о том, что Госдума может не принять закон, уже не стоял. Это было политическое решение, на которое клубы при всем желании повлиять никак не могли.

Хотя с удовольствием сделали бы это, ведь лишаться болельщицкой базы никто не хочет. Теперь придется вдвойне постараться, призывая поклонников клуба получать Fan ID с помощью различных бонусов и скидок. Увидим в следующем сезоне, что из этого выйдет.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.