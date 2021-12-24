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Фанаты

Активные фанаты перестанут ходить на стадион из-за Fan ID. Это добьет российский футбол?

Константин Алексеев
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Сегодня, 00:10
Фанаты «Зенита». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Фанаты «Зенита». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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На трибунах точно станет тише.

Мнение

Болельщики. В РПЛ с нового сезона введут Fan ID. Зачем он нужен и как его получить?

Движение фанатов «Зенита» на своем официальном ресурсе «Ландскрона» заявило, что отказывается от посещения РПЛ после введения Fan ID. Напомним, что Госдума на днях приняла закон, по которому с лета 2022 года на футбольные матчи можно будет попасть только тем зрителям, кто получит паспорт болельщика.

Судя по первой реакции в интернете, нас ждет революция. То, что фанатское движение «Зенита» уже сделало громогласно, обсуждается и среди активных болельщиков всех остальных ведущих клубов.

4&nbsp;декабря. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ахмат&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. Один из&nbsp;баннеров фанатов &laquo;Спартака&raquo; и&nbsp;пустая трибуна. Протест фанатов «Спартака»: выступили против Fan ID, покинули стадион на 20-й минуте, Витория не понял смысла акции, а Соболев поддержал болельщиков

Есть вероятность, что со следующего сезона на многих аренах станут пустовать сектора за воротами, где обычно располагается заводящий, барабаны и ультрас, распевающие на протяжении всего матча.

Это в Англии, где мощнейшие футбольные традиции, стадионы полны даже там, где нет активных секторов в привычном для нас понимании. В России же посещаемость и без того низкая, а если еще убрать фанатов, которых называют душой трибун, то в сочетании с низким уровнем футбола мы можем прийти к совсем печальной картине.

Илья Геркус на последнем матче «Локомотива» пересчитал болельщиков по головам — вышло менее тысячи. Уберите активных фанатов с их песнями — и что останется?

Пандемия, ограничения Роспотребнадзора по заполняемости трибун, требование наличия qr-кодов и так прибили интерес болельщиков к футболу. А Fan ID его может добить. Спонсоры и без того с трудом поворачиваются в сторону клубов РПЛ, рекламироваться же для пустых трибун вообще дураков нет.

В общем, перспективы мрачноватые. Как же клубы согласились на это? А их никто не спрашивал.

Болельщики. Новый Fan ID в РПЛ: плюсы, минусы, подводные камни. Протестировали на себе

Вот что ответил Ашот Хачатурянц в день избрания главой РПЛ на вопрос о встрече с фанатами по поводу внедрения Fan ID: «Могу пообещать, что я это сделаю после того, как документ будет принят в окончательном виде». То есть вопрос о том, что Госдума может не принять закон, уже не стоял. Это было политическое решение, на которое клубы при всем желании повлиять никак не могли.

Хотя с удовольствием сделали бы это, ведь лишаться болельщицкой базы никто не хочет. Теперь придется вдвойне постараться, призывая поклонников клуба получать Fan ID с помощью различных бонусов и скидок. Увидим в следующем сезоне, что из этого выйдет.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Константин Алексеев все материалы автора

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