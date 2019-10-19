Тедеско начал в «Спартаке» как Рианчо

Доменико Тедеско стал 17-м главным тренером «Спартака» с лета 2003 года, когда команду покинул Олег Романцев. В дебютном матче немец сыграл вничью с «Рубином» и повторил стартовый результат испанца Рауля Рианчо, который в прошлом году недолго исполнял обязанности главного тренера.

Помимо Тедеско и Рианчо с ничьих начинали работу Игорь Ледяхов и Дмитрий Аленичев. Без голов спартаковцы обходились в первых играх Невио Скалы и Дмитрия Гунько, начинавших работу с крупных неудач. (Кирилл Бурдаков)

Первые матчи новых главных тренеров «Спартака» в XXI веке

Тренер Дата дебюта Турнир Матч Авторы голов Андрей Чернышов 23.06.2003 ЧР Ростов (г) — 2:3 Д.А.Смирнов, Павлюченко Владимир Федотов 13.09.2003 ЧР Торпедо (д) — 1:0 Титов Невио Скала 25.02.2004 КУ Мальорка (д) — 0:3 - Александр Старков 10.09.2004 ЧР ЦСКА (г) — 1:2 Видич Станислав Черчесов 22.06.2007 ЧР Сатурн (д) — 2:0 Штранцль, Павлюченко Игорь Ледяхов 17.08.2008 ЧР Амкар (г) — 1:1 Баженов Микаэль Лаудруп 18.09.2008 ЧР Москва (г) — 1:2 Рыжков Валерий Карпин 17.04.2009 ЧР Терек (д) — 2:0 Быстров, Веллитон Унаи Эмери 21.07.2012 ЧР Алания (г) — 2:1 Эменике, А. Григорьев, в свои ворота Дмитрий Гунько 22.03.2014 ЧР Краснодар (г) — 0:4 - Мурат Якин 01.08.2014 ЧР Рубин (г) — 4:0 Дзюба-2, Глушаков, Барриос Дмитрий Аленичев 17.07.2015 ЧР Уфа (д) — 2:2 Таски, Зе Луиш Массимо Каррера 08.08.2016 ЧР Кр.Советов (д) — 1:0 Ещенко Рауль Рианчо 29.10.2018 ЛЕ Рейнджерс (г) — 0:0 - Олег Кононов 25.11.2018 ЧР Кр.Советов (д) — 3:1 Ханни, Мельгарехо, Луиз Адриану Сергей Кузнецов 06.10.2019 ЧР Краснодар (г) — 1:2 Ларссон Доменико Тедеско 19.10.2019 ЧР Рубин (д) — 0:0 -

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