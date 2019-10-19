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Тедеско начал в «Спартаке» как Рианчо

19:32
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Доменико Тедеско стал 17-м главным тренером «Спартака» с лета 2003 года, когда команду покинул Олег Романцев. В дебютном матче немец сыграл вничью с «Рубином» и повторил стартовый результат испанца Рауля Рианчо, который в прошлом году недолго исполнял обязанности главного тренера.

Помимо Тедеско и Рианчо с ничьих начинали работу Игорь Ледяхов и Дмитрий Аленичев. Без голов спартаковцы обходились в первых играх Невио Скалы и Дмитрия Гунько, начинавших работу с крупных неудач. (Кирилл Бурдаков)

Первые матчи новых главных тренеров «Спартака» в XXI веке

Тренер

Дата дебюта

Турнир

Матч

Авторы голов

Андрей Чернышов

23.06.2003

ЧР

Ростов (г) — 2:3

Д.А.Смирнов, Павлюченко

Владимир Федотов

13.09.2003

ЧР

Торпедо (д) — 1:0

Титов

Невио Скала

25.02.2004

КУ

Мальорка (д) — 0:3

-

Александр Старков

10.09.2004

ЧР

ЦСКА (г) — 1:2

Видич

Станислав Черчесов

22.06.2007

ЧР

Сатурн (д) — 2:0

Штранцль, Павлюченко

Игорь Ледяхов

17.08.2008

ЧР

Амкар (г) — 1:1

Баженов

Микаэль Лаудруп

18.09.2008

ЧР

Москва (г) — 1:2

Рыжков

Валерий Карпин

17.04.2009

ЧР

Терек (д) — 2:0

Быстров, Веллитон

Унаи Эмери

21.07.2012

ЧР

Алания (г) — 2:1

Эменике, А. Григорьев, в свои ворота

Дмитрий Гунько

22.03.2014

ЧР

Краснодар (г) — 0:4

-

Мурат Якин

01.08.2014

ЧР

Рубин (г) — 4:0

Дзюба-2, Глушаков, Барриос

Дмитрий Аленичев

17.07.2015

ЧР

Уфа (д) — 2:2

Таски, Зе Луиш

Массимо Каррера

08.08.2016

ЧР

Кр.Советов (д) — 1:0

Ещенко

Рауль Рианчо

29.10.2018

ЛЕ

Рейнджерс (г) — 0:0

-

Олег Кононов

25.11.2018

ЧР

Кр.Советов (д) — 3:1

Ханни, Мельгарехо, Луиз Адриану

Сергей Кузнецов

06.10.2019

ЧР

Краснодар (г) — 1:2

Ларссон

Доменико Тедеско

19.10.2019

ЧР

Рубин (д) — 0:0

-

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Спартак — Рубин

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Материалы сюжета: «Спартак» и Тедеско: у красно-белых — новый тренер
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