Талалаев: «Будем подавать протест на результат матча с «Пари НН»

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев прокомментировал информацию, что полузащитник «Пари НН» (1:1) Ярослав Михайлов не имел права выходить на поле в матче 20-го тура РПЛ.

«Мы не доносили эту информацию до футболистов. Конечно, мы знаем. В перерыве решали, как из 0:1 сделать 2:1. Безусловно будем подавать протест. Мы не прижаты, а впечатаны в стену. В любой шанс будем цепляться зубами», — сказал Талалаев в эфире «Матч Премьер».

«Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Торпедо» находится на последней, 16-й строчке (8 очков).