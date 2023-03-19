Михайлов не имел права играть сегодня за «Пари НН». «Торпедо» присудят победу?

Полузащитник Ярослав Михайлов сегодня не имел права выходить на поле в матче 20-го тура чемпионата России с «Торпедо». Это следует из статьи 19 «Дисциплинарные санкции» регламента чемпионата России-2022/23. В ней говорится, что «если новый клуб, в который переходит такой футболист, не участвует отдельной командой в первенстве первой лиги ФНЛ (или первенстве второй лиги ФНЛ), то нереализованные ранее санкции в виде дисквалификаций и предупреждения суммируются».

Если верить информации, размещенной на сайте второй лиги 2fnl.com и на сайте премьер-лиги premierliga.ru, этот футболист получил в общей сложности четыре предупреждения в первенстве России и чемпионате России:

27 июля прошлого года — в игре «Зоркий-Красногорск» — «Зенит-2», 22 августа прошлого года — в игре «Электрон» — «Зенит-2», 5 ноября прошлого года — в игре ЦСКА — «Пари НН», а также 12 марта этого года — в игре «Ростов» — «Пари НН».

За последним, четвертым, предупреждением должна была последовать одноматчевая дисквалификация. Это следует из положений упомянутой статьи 19.

Теперь в соответствии с главой 18 «Рассмотрение протестов» дисциплинарного регламента РФС «Торпедо» вправе опротестовать результат игры, если оно потерпит поражение.

В соответствии с положениями статьи 125, протест подается клубом, участвовавшим в матче, либо организацией, проводящей соревнования, на факты, связанные с грубым несоблюдением правил игры и (или) регламентов соревнований в части проведения матча, в том числе в связи с участием в матче дисквалифицированных футболистов. Клуб может отразить в протоколе матча факт подачи протеста. Заявление с подробным изложением фактов, на которые подается протест, направляется в течение 72 (семидесяти двух) часов с момента окончания матча в соответствующий юрисдикционный орган почтовой, факсимильной связью или по электронной почте.