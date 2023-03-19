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19 марта, 17:11

Михайлов не имел права играть сегодня за «Пари НН». «Торпедо» присудят победу?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Ярослав Михайлов.
Фото Соцсети

Полузащитник Ярослав Михайлов сегодня не имел права выходить на поле в матче 20-го тура чемпионата России с «Торпедо». Это следует из статьи 19 «Дисциплинарные санкции» регламента чемпионата России-2022/23. В ней говорится, что «если новый клуб, в который переходит такой футболист, не участвует отдельной командой в первенстве первой лиги ФНЛ (или первенстве второй лиги ФНЛ), то нереализованные ранее санкции в виде дисквалификаций и предупреждения суммируются».

Если верить информации, размещенной на сайте второй лиги 2fnl.com и на сайте премьер-лиги premierliga.ru, этот футболист получил в общей сложности четыре предупреждения в первенстве России и чемпионате России:

27 июля прошлого года — в игре «Зоркий-Красногорск» — «Зенит-2», 22 августа прошлого года — в игре «Электрон» — «Зенит-2», 5 ноября прошлого года — в игре ЦСКА — «Пари НН», а также 12 марта этого года — в игре «Ростов» — «Пари НН».

За последним, четвертым, предупреждением должна была последовать одноматчевая дисквалификация. Это следует из положений упомянутой статьи 19.

Теперь в соответствии с главой 18 «Рассмотрение протестов» дисциплинарного регламента РФС «Торпедо» вправе опротестовать результат игры, если оно потерпит поражение.

В соответствии с положениями статьи 125, протест подается клубом, участвовавшим в матче, либо организацией, проводящей соревнования, на факты, связанные с грубым несоблюдением правил игры и (или) регламентов соревнований в части проведения матча, в том числе в связи с участием в матче дисквалифицированных футболистов. Клуб может отразить в протоколе матча факт подачи протеста. Заявление с подробным изложением фактов, на которые подается протест, направляется в течение 72 (семидесяти двух) часов с момента окончания матча в соответствующий юрисдикционный орган почтовой, факсимильной связью или по электронной почте.

Россия. Премьер-лига. 20-й тур
19 мар, 16:30. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
1:1
Торпедо М

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РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Торпедо (Москва)
36
73
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«Пари НН» — «Торпедо»: хозяева открыли счет в игре

Комличенко считает, что игрокам «Ростова» надо больше работать
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 5 10 24-35 20
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 1 5 14 10-34 8
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30 тур
18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 2 : 0
18.03 14:15
Урал – Динамо
 0 : 1
18.03 16:30
Факел – Сочи
 3 : 0
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 3 : 2
19.03 14:00
Химки – Ростов
 0 : 1
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 1
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 1 : 1
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 1 : 0
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 18 1 4
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