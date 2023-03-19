Агент: «Конате чувствует себя отлично и сможет играть сразу после перерыва на матчи сборных»

Агент Дмитрий Селюк сообщил, что форвард «Ахмата» Мохамед Конате близок к возвращению на поле.

«Конате уже чувствует себя отлично. Команда уехала в Самару, поэтому пока Мохамед тренируется индивидуально, но он сможет играть сразу после перерыва на матчи сборных», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Во время зимних сборов Конате получил травму. В текущем сезоне он провел за «Ахмат» 20 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 1 результативную передачу.