Нападающий «Оренбурга» Воробьев — о победе над «Спартаком»: «Вернули должок за первый круг»

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев прокомментировал для «СЭ» победу над «Спартаком» (2:0) в 20-м туре РПЛ.

«Хотелось вернуть им должок за первый круг. Мы тогда сыграли неудачно. Хотелось доказать самому себе, что мы сделали шаг вперед. Мы прогрессируем и доказали это на поле», — сказал Воробьев «СЭ».

После поражения от «Оренбурга» (0:2) «Спартак» опустился на третье место в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 40 очков после 20 туров.