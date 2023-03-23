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Судейство

Сегодня, 13:29

ЭСК РФС: Шафеев верно не назначил пенальти в ворота «Ахмата» в концовке матча с «Крыльями Советов»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Матч «Крылья Советов» — «Ахмат».
Фото пресс-служба ФК «Ахмат», Соцсети

Экспертно-судейская комиссия РФС признала правильным решение арбитра Рафаэля Шафеева не назначать одиннадцатиметровый в ворота «Ахмата» в матче с «Крыльями Советов» (1:0) в 20-м туре РПЛ.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Ахмата» Милош Шатара в единоборстве за мяч с игроком «Крыльев Советов» Александром Коваленко в собственной штрафной площади совершил игровой контакт с телом и рукой соперника, сыграв при этом своим бедром в мяч, который, по мнению подавляющего большинства членов комиссии, не является наказуемым по причине того, что данный контакт был незначительным, а нападающий, почувствовав его, преувеличил степень воздействия, упав на газон неестественным образом. В связи с этим комиссия поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде», — сказано в объяснении решения на официальном сайте РФС.

На 90+6-й минуте встречи в штрафной площади грозненцев произошел контакт между боснийским защитником «Ахмата» Милошем Шатарой и полузащитником самарцев Александром Коваленко. Арбитр принял решение продолжить игру.

Источник: https://rfs.ru/news/217725
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РФС
ФК Ахмат
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И В Н П +/- О
1
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2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
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 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
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 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
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