ЭСК РФС: Шафеев верно не назначил пенальти в ворота «Ахмата» в концовке матча с «Крыльями Советов»

Экспертно-судейская комиссия РФС признала правильным решение арбитра Рафаэля Шафеева не назначать одиннадцатиметровый в ворота «Ахмата» в матче с «Крыльями Советов» (1:0) в 20-м туре РПЛ.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Ахмата» Милош Шатара в единоборстве за мяч с игроком «Крыльев Советов» Александром Коваленко в собственной штрафной площади совершил игровой контакт с телом и рукой соперника, сыграв при этом своим бедром в мяч, который, по мнению подавляющего большинства членов комиссии, не является наказуемым по причине того, что данный контакт был незначительным, а нападающий, почувствовав его, преувеличил степень воздействия, упав на газон неестественным образом. В связи с этим комиссия поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде», — сказано в объяснении решения на официальном сайте РФС.

На 90+6-й минуте встречи в штрафной площади грозненцев произошел контакт между боснийским защитником «Ахмата» Милошем Шатарой и полузащитником самарцев Александром Коваленко. Арбитр принял решение продолжить игру.