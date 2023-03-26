Федотов назвал непонятной встречу Дюкова с руководством «Спартака»: «Одна команда решает вопросы, а где остальные?»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о встрече президента РФС Александра Дюкова с членами совета директоров «Спартака».

«Спартак провел встречу с Дюковым, а до этого встречался с судейским корпусом? Такая встреча нам интересна только если все вместе. Для меня немного непонятны такие встречи клубов по одному. У всех есть вопросы. Одна команда их решает. А где остальные? Играет же не одна команда», — сказал Федотов «СЭ».

О встрече Дюкова и членов совета директоров «Спартака» стало известно в субботу 25 марта. Одной из тем встречи стала работа судей на матчах РПЛ.