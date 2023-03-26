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Сегодня, 10:06

Федотов назвал непонятной встречу Дюкова с руководством «Спартака»: «Одна команда решает вопросы, а где остальные?»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о встрече президента РФС Александра Дюкова с членами совета директоров «Спартака».

«Спартак провел встречу с Дюковым, а до этого встречался с судейским корпусом? Такая встреча нам интересна только если все вместе. Для меня немного непонятны такие встречи клубов по одному. У всех есть вопросы. Одна команда их решает. А где остальные? Играет же не одна команда», — сказал Федотов «СЭ».

О встрече Дюкова и членов совета директоров «Спартака» стало известно в субботу 25 марта. Одной из тем встречи стала работа судей на матчах РПЛ.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
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РПЛ
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ФК Спартак (Москва)
Александр Дюков
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
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Пари НН – Локомотив
 - : -
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Спартак – Ахмат
 - : -
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