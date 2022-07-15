Талалаев рассказал о несостоявшихся трансферах «Ахмата»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал, что клуб рассматривал возможность приглашения свободных агентов Магомеда Оздоева, Аяза Гулиева и Ильзата Ахметова, но отказался от их приобретения.

«После ухода Уткина нам не хватает игрока с передачей. Проблема в том, что в России таких игроков в принципе очень мало. Мы рассматривали всех троих, но это не совсем те футболисты, какие нам нужны. Из них только Ахметов давал в прошлом сезоне передачи вперед и угрожал воротам соперникам», — рассказал Талалаев в интервью «Спорту День за Днем».

В результате Гулиев стал игроком тульского «Арсенала», а Ахметов перешел в «Краснодар». Оздоев пока остается в статусе свободного агента.