Талалаев рассказал о несостоявшихся трансферах «Ахмата»
Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал, что клуб рассматривал возможность приглашения свободных агентов Магомеда Оздоева, Аяза Гулиева и Ильзата Ахметова, но отказался от их приобретения.
«После ухода Уткина нам не хватает игрока с передачей. Проблема в том, что в России таких игроков в принципе очень мало. Мы рассматривали всех троих, но это не совсем те футболисты, какие нам нужны. Из них только Ахметов давал в прошлом сезоне передачи вперед и угрожал воротам соперникам», — рассказал Талалаев в интервью «Спорту День за Днем».
В результате Гулиев стал игроком тульского «Арсенала», а Ахметов перешел в «Краснодар». Оздоев пока остается в статусе свободного агента.
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
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Локомотив – Н. Новгород
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