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Сегодня, 15:55

Талалаев рассказал о несостоявшихся трансферах «Ахмата»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал, что клуб рассматривал возможность приглашения свободных агентов Магомеда Оздоева, Аяза Гулиева и Ильзата Ахметова, но отказался от их приобретения.

«После ухода Уткина нам не хватает игрока с передачей. Проблема в том, что в России таких игроков в принципе очень мало. Мы рассматривали всех троих, но это не совсем те футболисты, какие нам нужны. Из них только Ахметов давал в прошлом сезоне передачи вперед и угрожал воротам соперникам», — рассказал Талалаев в интервью «Спорту День за Днем».

В результате Гулиев стал игроком тульского «Арсенала», а Ахметов перешел в «Краснодар». Оздоев пока остается в статусе свободного агента.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/talalaev-rasskazal-pochemu-akhmat-ne-podpisal-ozdoeva-gulieva-i-akhmetova
Андрей Талалаев
Аяз Гулиев
Ильзат Ахметов
Магомед Оздоев
ФК Ахмат
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