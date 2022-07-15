Динияр Билялетдинов — о Козлове: «Игрок перспективный, но, к сожалению, у него не получилось полностью раскрыться»
Бывший игрок сборной России Динияр Билялетдинов отреагировал на смерть экс-футболиста «Спартака» Александра Козлова.
«Это очень печальная новость. Ему было всего 29 лет. Не знаю, почему это произошло, по каким причинам. Здоровье футболистов, спортсменов-профессионалов постоянно находится под наблюдением. Когда мы играли вместе, было видно, что он игрок перспективный. К сожалению, у него не получилось полностью раскрыться», — приводит слова Билялетдинова в интервью RT.
Также Билялетдинов вспомнил, что полгода назад играл против Козлова в матче любительской лиги. И Александр тогда выглядел нормально.
Ранее «СЭ» стало известно, что у 29-летнего Козлова оторвался тромб. Он готовился к сезону с подмосковным клубом второй лиги «Зоркий».
Козлов является воспитанником «Спартака». Он провел за красно-белых 28 матчей, в которых забил 1 гол.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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|0
|0-0
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12
|Урал
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|0-0
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13
|Химки
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|0
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|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
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|0
|0-0
|0
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15
|Факел
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|0-0
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -