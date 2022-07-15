Бывший игрок сборной России Динияр Билялетдинов отреагировал на смерть экс-футболиста «Спартака» Александра Козлова.

«Это очень печальная новость. Ему было всего 29 лет. Не знаю, почему это произошло, по каким причинам. Здоровье футболистов, спортсменов-профессионалов постоянно находится под наблюдением. Когда мы играли вместе, было видно, что он игрок перспективный. К сожалению, у него не получилось полностью раскрыться», — приводит слова Билялетдинова в интервью RT.

Также Билялетдинов вспомнил, что полгода назад играл против Козлова в матче любительской лиги. И Александр тогда выглядел нормально.

Ранее «СЭ» стало известно, что у 29-летнего Козлова оторвался тромб. Он готовился к сезону с подмосковным клубом второй лиги «Зоркий».

Козлов является воспитанником «Спартака». Он провел за красно-белых 28 матчей, в которых забил 1 гол.