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Сегодня, 15:50

Динияр Билялетдинов — о Козлове: «Игрок перспективный, но, к сожалению, у него не получилось полностью раскрыться»

Динияр Билялетдинов отреагировал на смерть Козлова
Галина Глазко
Читать «СЭ» в

Бывший игрок сборной России Динияр Билялетдинов отреагировал на смерть экс-футболиста «Спартака» Александра Козлова.

«Это очень печальная новость. Ему было всего 29 лет. Не знаю, почему это произошло, по каким причинам. Здоровье футболистов, спортсменов-профессионалов постоянно находится под наблюдением. Когда мы играли вместе, было видно, что он игрок перспективный. К сожалению, у него не получилось полностью раскрыться», — приводит слова Билялетдинова в интервью RT.

Также Билялетдинов вспомнил, что полгода назад играл против Козлова в матче любительской лиги. И Александр тогда выглядел нормально.

Ранее «СЭ» стало известно, что у 29-летнего Козлова оторвался тромб. Он готовился к сезону с подмосковным клубом второй лиги «Зоркий».

Козлов является воспитанником «Спартака». Он провел за красно-белых 28 матчей, в которых забил 1 гол.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1026350-bilyaletdinov-kozlov-smert
Александр Козлов
Динияр Билялетдинов
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