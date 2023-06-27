В «Оренбурге» рассказали о задачах перед Ярошиком

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос «СЭ» о задачах перед новым главным тренером Иржи Ярошиком.

«Всегда хочется делать какой-то шаг вперед, даже маленький. Хотелось бы двигаться вперед. Мы вернемся со сборов, встретимся с президентом — он, наверное, конкретизирует задачи. Пока это только наши амбиции», — сказал Андреев «СЭ».

22 июня новым главным тренером «Оренбурга» был назначен чех Иржи Ярошик.

В минувшем сезоне клуб занял 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков.