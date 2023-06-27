В «Оренбурге» рассказали о первой встрече Ярошика с командой
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал «СЭ», как команда встретила нового главного тренера Иржи Ярошика.
«Иржи провел уже две тренировки. Команда встретила в спокойном режиме, провели собрание, поговорили о планах, обо всем. Сразу включились в работу. Все спокойно», — сказал Андреев «СЭ».
22 июня новым главным тренером «Оренбурга» был назначен чех Иржи Ярошик. В минувшем сезоне клуб занял 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков.
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|Ростов
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14
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15
|Рубин
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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