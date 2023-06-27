В «Оренбурге» рассказали о первой встрече Ярошика с командой

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал «СЭ», как команда встретила нового главного тренера Иржи Ярошика.

«Иржи провел уже две тренировки. Команда встретила в спокойном режиме, провели собрание, поговорили о планах, обо всем. Сразу включились в работу. Все спокойно», — сказал Андреев «СЭ».

22 июня новым главным тренером «Оренбурга» был назначен чех Иржи Ярошик. В минувшем сезоне клуб занял 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков.