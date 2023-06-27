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Сегодня, 19:05

В «Оренбурге» рассказали о планах на усиление команды в летнее трансферное окно

Артем Бухаев
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос «СЭ» об усилении для нового главного тренера Иржи Ярошика.

«Прошли только первые тренировки. Будут товарищеские игры. Потом, может, появится запрос от Ярошика на усиление. Мы понимаем, в какую позицию. Об этом еще Марцел говорил. Пока знакомство с командой, тренировочный процесс, пока без просьб. Все спокойно», — сказал Андреев «СЭ».

22 июня новым главным тренером «Оренбурга» был назначен чех Иржи Ярошик. В минувшем сезоне клуб занял 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков.

Иржи Ярошик
ФК Оренбург
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