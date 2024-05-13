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Сегодня, 09:15

Нагорных: «Дзюба — большой мастер, он помог «Локомотиву». Договорились, что не ведем переговоров до окончания сезона»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» прокомментировал заявление агента нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы Леонида Гольдмана.

Представитель футболиста считает, что в клубе приняли решение «списать Дзюбу со счетов и не дать ему играть в оставшихся матчах сезона».

«Агент на то и является представителем игрока, чтобы вести свою работу. Агенты это делают по-разному, в течение этого сезона мы видели разные заявления, интервью. Спокойно к этому относимся. Артем Дзюба — большой мастер, он помог «Локомотиву». На матче с «Оренбургом» его не было в заявке из-за температуры. Что здесь сделаешь? Это жизнь. Мы договорились, что ни с одним игроком не ведем переговоров до окончания сезона», — сказал Нагорных «СЭ».

Михаил Галактионов. «Галактионов доказывает, что он высококлассный специалист. Никто сразу же не становился Бесковым или Семиным». Интервью Нагорных

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. В текущем сезоне он провел 26 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

Контракт 35-летнего россиянина с железнодорожниками действует до конца июня 2024 года. В соглашении есть пункт об автоматическом продлении на один год, в случае если футболист достигнет определенных статистических показателей.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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30 тур
10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 2
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 3 : 1
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 1 : 0
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 0 : 1
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 2 : 3
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 0 : 2
12.05 16:30
Факел – Урал
 0 : 0
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 6 : 1
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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