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Сегодня, 02:17

Колосков: «Прямо сейчас «Динамо» — реальный претендент на чемпионство»

Сергей Разин
корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«Конечно, прямо сейчас «Динамо» — реальный претендент на чемпионство. Еще пару недель назад в это было сложно поверить, не казалось, что «Зенит» упустит свой шанс. Но сейчас картина иная. «Зенит» потерял свой стиль и стал проигрывать, а «Динамо», наоборот, обрело уверенность и чемпионский дух. Об этом говорят последние волевые победы. Посмотрим, как закончится чемпионат, пока на трофей претендует вся первая тройка», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

«Динамо» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка в 28 матчах. «Зенит» с 51 баллом расположился на второй строчке.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-pryamo-sejchas-dinamo-real-ny-j-pretendent-na-chempionstvo/
ФК Динамо (Москва)
Вячеслав Колосков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
Результаты / календарь
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30 тур
10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 2
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 3 : 1
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 1 : 0
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 0 : 1
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 2 : 3
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 0 : 2
12.05 16:30
Факел – Урал
 0 : 0
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 6 : 1
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
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 23 1 4
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 23 1 4
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