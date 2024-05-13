Веденеев: «То ли фарт у Кассьерры закончился, то ли просто был какой-то всплеск в первом круге»

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев поделился мнением об игре нападающего сине-бело-голубых Матео Кассьерры в последних матчах.

27-летний колумбиец не забивает за петербургский клуб с середины апреля.

«Сейчас сложно сказать, то ли фарт у Кассьерры закончился, то ли это просто был какой-то всплеск в первом круге. Потому что мы же знаем, что он бежит не настолько быстро, чтобы говорить о том, что он там спринтер, у нас Мостовой быстрее бежит. И не настолько он высок как тот же Дзюба, чтобы при игре головой перепрыгивать. И не настолько он мощный, тяжелый, крепкий такой, чтобы толкаться. Мы не видим, что он толкается, продавливает... И поэтому было удивительно, что он так много мячей забил. Не исключено, что это была «везуха» вот такая», — цитирует Веденеева «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Кассьерра отыграл 34 матча за «Зенит» во всех турнирах, отличившись 19 забитыми мячами и 7 результативными передачами.