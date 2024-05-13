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Сегодня, 09:30

Нагорных о Галактионове: «Доказывает, что он высококлассный специалист. Никто не становился сразу Бесковым, Семиным»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» ответил на вопрос о доверии к главному тренеру клуба Михаилу Галактионову.

— Какой сейчас уровень доверия к Михаилу Галактионову? Что произойдет с позицией главного тренера, если команда по итогам чемпионата не окажется в тройке?

— Конечно, в спорте в целом важен результат. Но для нас также важно, в каких условиях находится клуб, как он развивается, какой футбол мы видим на поле. Все разговоры о новом составе, новом-старом составе и старом составе мы будем вести только после окончания сезона. Михаил Галактионов сегодняшним матчем в том числе доказывает, что он высококлассный специалист. У любого тренера бывают непростые моменты. Никто сразу же не рождался в тренерском плане Бесковым, Семиным, Газзаевым. Все проходят через определенные этапы развития и на этом двигаются дальше. У нас профессиональный тренерский штаб. Рад, что все работают с полной самоотдачей: тренерский, медицинский штабы, специалисты, аналитики. Команда проходит непростые моменты, но важно, что именно проходим. Вместе находим решения, двигаемся дальше.

Михаил Галактионов. «Галактионов доказывает, что он высококлассный специалист. Никто сразу же не становился Бесковым или Семиным». Интервью Нагорных

39-летний Галактионов возглавляет «Локомотив» с ноября 2022 года. Под его руководством команда одержала 27 побед, 14 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

На данный момент железнодорожники занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков в 28 турах.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
Юрий Нагорных
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 2
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 3 : 1
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 1 : 0
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 0 : 1
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 2 : 3
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 0 : 2
12.05 16:30
Факел – Урал
 0 : 0
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 6 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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