Нагорных о Галактионове: «Доказывает, что он высококлассный специалист. Никто не становился сразу Бесковым, Семиным»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» ответил на вопрос о доверии к главному тренеру клуба Михаилу Галактионову.

— Какой сейчас уровень доверия к Михаилу Галактионову? Что произойдет с позицией главного тренера, если команда по итогам чемпионата не окажется в тройке?

— Конечно, в спорте в целом важен результат. Но для нас также важно, в каких условиях находится клуб, как он развивается, какой футбол мы видим на поле. Все разговоры о новом составе, новом-старом составе и старом составе мы будем вести только после окончания сезона. Михаил Галактионов сегодняшним матчем в том числе доказывает, что он высококлассный специалист. У любого тренера бывают непростые моменты. Никто сразу же не рождался в тренерском плане Бесковым, Семиным, Газзаевым. Все проходят через определенные этапы развития и на этом двигаются дальше. У нас профессиональный тренерский штаб. Рад, что все работают с полной самоотдачей: тренерский, медицинский штабы, специалисты, аналитики. Команда проходит непростые моменты, но важно, что именно проходим. Вместе находим решения, двигаемся дальше.

39-летний Галактионов возглавляет «Локомотив» с ноября 2022 года. Под его руководством команда одержала 27 побед, 14 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

На данный момент железнодорожники занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков в 28 турах.