Кордоба — о концовке РПЛ: «Мы должны закончить чемпионат наилучшим образом»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в разговоре с «СЭ» высказался о перспективах клуба в РПЛ.

«Мы знаем, что это не лучший момент для нас. Но мы должны закончить чемпионат наилучшим образом», — сказал Кордоба «СЭ».

11 мая «Краснодар» на выезде проиграл «Спартаку» со счетом 0:1 в матче 28-го тура РПЛ. Команда не может одержать победу в третьем матче подряд. «Быки» находятся на третьем месте в турнирной таблице с 50 очками.