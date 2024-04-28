Ташуев — о возможной работе в «Пари НН»: «Готов к любым предложениям, но сейчас готовлю мангал»

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о готовности рассмотреть возможное предложение из «Пари НН».

«Готов к предложениям из любого клуба. Мне было бы интересно. Но сейчас я готовлю мангал, буду детям шашлык жарить и смотреть матч «Спартак» — «Локомотив», — сказал Ташуев «СЭ».

Ранее в «Пари НН» заявили о возможной отставке Сергея Юрана с поста главного тренера. Согласно заявлению генерального директора нижегородского клуба, административные решения могут быть приняты в ближайшее время.

28 апреля «Пари НН» проиграл «Ахмату» (1:5) в матче 26-го тура РПЛ. Команда Юрана уступила в шестой игре подряд и находится на 11-й строчке в турнирной таблице (28 очков).