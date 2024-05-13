Нагорных о весеннем отрезке «Локомотива»: «Идет большая работа, можно сказать, строительство»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» оценил игру команды в весеннем отрезке чемпионата России.

12 мая красно-зеленые на выезде обыграли «Оренбург» (2:0) в матче 28-го тура РПЛ. В последних 4 встречах чемпионата железнодорожники одержали 3 победы.

«Весенний отрезок получился очень непростой. Почти не проигрывали, а те матчи, которые проиграли — могли удержать. В команде идет большая работа, можно сказать, строительство. Объективно, бывают спады. Но сейчас команда на подъеме, благодарен всем ребятам», — сказал Нагорных «СЭ».

На данный момент «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков в 28 матчах. Отставание от идущего третьим «Краснодара» составляет 3 очка.

18 мая команда Михаила Галактионова проведет домашнюю встречу с «Факелом».