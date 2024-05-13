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Сегодня, 10:00

Нагорных о весеннем отрезке «Локомотива»: «Идет большая работа, можно сказать, строительство»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» оценил игру команды в весеннем отрезке чемпионата России.

12 мая красно-зеленые на выезде обыграли «Оренбург» (2:0) в матче 28-го тура РПЛ. В последних 4 встречах чемпионата железнодорожники одержали 3 победы.

«Весенний отрезок получился очень непростой. Почти не проигрывали, а те матчи, которые проиграли — могли удержать. В команде идет большая работа, можно сказать, строительство. Объективно, бывают спады. Но сейчас команда на подъеме, благодарен всем ребятам», — сказал Нагорных «СЭ».

Михаил Галактионов. «Галактионов доказывает, что он высококлассный специалист. Никто сразу же не становился Бесковым или Семиным». Интервью Нагорных

На данный момент «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков в 28 матчах. Отставание от идущего третьим «Краснодара» составляет 3 очка.

18 мая команда Михаила Галактионова проведет домашнюю встречу с «Факелом».

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 2
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 3 : 1
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 1 : 0
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 0 : 1
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 2 : 3
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 0 : 2
12.05 16:30
Факел – Урал
 0 : 0
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 6 : 1
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Матео Кассьерра

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Константин Тюкавин

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Джон Кордоба

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 15
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Константин Тюкавин

Динамо

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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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И К Ж
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