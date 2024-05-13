Нагорных о победе над «Оренбургом»: «Команда развивается — это самое главное»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» прокомментировал победу железнодорожников в матче 28-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:0).

«Хороший результат. Команда на ходу, собранная, сосредоточенная. Результат заслуженный. После игры общался с генеральным директором, который находился с командой в Оренбурге, в раздевалке хорошая, рабочая обстановка. Атмосфера — это очень важно. Впереди две важные игры. Команда развивается — это самое главное. У команды скоростной, сказал бы, веселый футбол. Не все получается, не хватает, возможно, мастерства в определенном плане — создаем много моментов, но не все реализовываем. Будем работать, идти вперед», — сказал Нагорных «СЭ».

Благодаря победе над «Оренбургом» железнодорожники набрали 47 очков и обошли «Спартак» в турнирной таблице РПЛ, поднявшись на четвертое место.

Отставание «Локомотива» от идущего третьим «Краснодара» составляет 3 очка.

18 мая красно-зеленые проведут домашнюю встречу с «Факелом».