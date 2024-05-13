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Сегодня, 10:15

Председатель совета директоров «Локомотива» Нагорных: «Глушенков становится хорошим режиссером атак»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» поздравил полузащитника Алексея Батракова с дебютным голом в матче 28-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:0).

«Хочу поздравить Алексея Батракова с дебютным голом. Правда, еще и дебютную желтую карточку получил — состоялись все события, скажем так. Он абсолютно не тушуется. Это лишний раз говорит о том, что в российском футболе есть талантливая молодежь, которой нужно доверять. Она заслуживает место в составе. Если талантливые молодые ребята будут играть, то и прогресс будет идти быстрее. Наш футбол получит много ярких российских игроков. Хочу поздравить и Максима Глушенкова с очередной удачной игрой, он становится хорошим режиссером атак. Уверен, это не все, на что способен Максим», — сказал Нагорных «СЭ».

Михаил Галактионов. «Галактионов доказывает, что он высококлассный специалист. Никто сразу же не становился Бесковым или Семиным». Интервью Нагорных

18-летний Батраков является воспитанником академии «Локомотива». Всего за железнодорожников хавбек провел 4 матча, отличившись 1 забитым мячом.

На счету 24-летнего Глушенкова 8 голов и 20 результативных передач в 36 играх текущего сезона.

После 28 туров команда Михаила Галактионова занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков.

18 мая красно-зеленые проведут домашнюю встречу с «Факелом».

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
Юрий Нагорных
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 2
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 3 : 1
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 1 : 0
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 0 : 1
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 2 : 3
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 0 : 2
12.05 16:30
Факел – Урал
 0 : 0
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 6 : 1
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Матео Кассьерра

Зенит

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
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Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
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да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
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Виктор Александров

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