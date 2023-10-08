«Спартак» — ЦСКА: Промес сравнял и прервал семиматчевую безголевую серию в РПЛ

Вингер «Спартака» Квинси Промес забил на 39-й минуте матча 11-го тура РПЛ с ЦСКА — 1:1.

Промес с левого угла штрафной исполнил обводящий удар в дальнюю девятку. Вратарь армейцев Игорь Акинфеев в прыжке не дотянулся до мяча.

Квинси прервал семиматчевую безголевую серию в чемпионате России.