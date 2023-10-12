Макаров возвращается к тренировкам «Динамо» после разговора с Личкой

Как стало известно «СЭ», сегодня на базе в Новогорске состоялась встреча главного тренера «Динамо» Марцела Лички и футболиста клуба Дениса Макарова, по итогам которой было принято решение о том, что 25-летний полузащитник будет готовиться к матчу 12-го тура РПЛ с «Локомотивом» наравне с партнерами.

Напомним, что ранее Личка, по его словам, дал футболисту выходные на встречи со «Спартаком» и «Факелом». Теперь ситуация улажена.

Макаров по медицинским соображениям пропустит 2-3 дня, однако к следующей игре должен быть в строю.