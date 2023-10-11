КДК РФС оштрафовал «Спартак и ЦСКА за оскорбительные скандирования

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о наказании «Спартака» и ЦСКА за оскорбительные сканирования в матче 11-го тура чемпионата России между командами, который завершился вничью (2:2).

«Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения в адрес соперника. Клуб оштрафован на 50 тысяч рублей. Болельщики ЦСКА также скандировали нецензурные выражения, штраф — 50 тысяч рублей», — сказал Григорьянц.

Ранее Григорьянц сообщил, что «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей за инцидент с участием бол-боя и защитника ЦСКА Милана Гайича.

В одном из эпизодов матча Гайич вышел за пределы поля, чтобы взять укатившийся мяч. Он проигнорировал бол-боя, который протянул ему мяч. После этого бол-бой толкнул его в плечо, из-за чего футболист едва не упал.