ЭСК РФС: арбитр Шафеев ошибочно засчитал победный гол «Краснодара» в ворота «Ростова»

ЭСК РФС оценила спорные судейские эпизоды матчей 11-го тура РПЛ.

Комиссия признала ошибочным решение арбитра Рафаэля Шафеева засчитать гол в ворота «Ростова» в концовке матче против «Краснодара». Этот забитый мяч стал для краснодарцев победным — 3:2.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок атакующей команды «Краснодар» №82 Сергей Волков, отдавший голевую передачу, по мнению членов комиссии, находился в офсайдной позиции», — сказано в объяснении вердикта на сайте РФС.