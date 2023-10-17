В ЭСК РФС назвали ошибкой незасчитанный гол Даку в матче с «Ахматом»

«

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок атакующей команды «Рубин» № 44 Мирлинд Даку в момент передачи мяча ему партнером по команде, по мнению членов комиссии, не находился в положении вне игры по отношению к предпоследнему игроку обороняющейся команды «Ахма

т» № 15 Андрею Семенову

», — приводится текст решения на сайте РФС.