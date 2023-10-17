В ЭСК РФС назвали ошибкой незасчитанный гол Даку в матче с «Ахматом»
В ЭСК РФС оценили спорные судейские эпизоды матчей 11-го тура РПЛ.
Комиссия назвала ошибкой решение не засчитать гол форварда «Рубина» Мирлинда Даку в матче против «Ахмата» (1:0). На 82-й минуте забитый мяч 25-летнего албанца отменили из-за положения вне игры.
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|
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|
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|11
|8
|3
|0
|19-5
|27
|
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|Кр. Советов
|11
|6
|3
|2
|25-14
|21
|
3
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
|
4
|Локомотив
|11
|5
|4
|2
|18-16
|19
|
5
|Пари НН
|11
|5
|2
|4
|11-9
|17
|
6
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|11
|5
|2
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|16-18
|17
|
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|5
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|17
|
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|4
|5
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|17-15
|17
|
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|4
|4
|3
|12-14
|16
|
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|
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|
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|2
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|3
|1
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|10-16
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|
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|2
|4
|5
|17-24
|10
|
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|Факел
|11
|2
|3
|6
|7-14
|9
|
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|21.10
|12:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|21.10
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|21.10
|19:00
|
Балтика – Краснодар
|- : -
|22.10
|12:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|22.10
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|22.10
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
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Краснодар
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|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
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Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
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|К
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|
|
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Пари Нижний Новгород
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|
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Оренбург
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|1
|2
|
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