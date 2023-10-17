Карпин отреагировал на решение ЭСК по матчу «Краснодар» — «Ростов»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал решение ЭСК РФС по спорному судейскому эпизоду из матча с «Краснодаром» (2:3) в 11-м туре РПЛ.

17 октября ЭСК РФС признала ошибочным решение арбитров засчитать гол Джона Кордобы в концовке встречи, который стал для «Краснодара» победным.

«Как оказалось, угадал ответ ЭСК», — написал Карпин в своем Telegram-канале.

9 октября Карпин раскритиковал судейство в эпизоде с голом Кордобы и написал: «Как думаете, обращаться в ЭСК? Или ответ будет такой же?»