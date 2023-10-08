«Ахмат» — «Рубин»: Чумич вывел казанцев вперед

Вингер «Рубина» Николя Чумич открыл счет в матче 11-го тура РПЛ с «Ахматом» — 1:0.

Серб отметился голом на 34-й минуте. Это первый гол 24-летнего хавбека в этом сезоне.