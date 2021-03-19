Актер и известный болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров исполнил очередную песню о команде. Она посвящена победе над «Уралом» (5:1) в 23-м туре Тинькофф чемпионата России. Видео артист опубликовал в своем Instagram 18 марта.

«День такой хороший, белая пороша, и в астрал отправился «Урал»

С плеч упала ноша, захромала лошадь, как там Зобнин, и, конечно, Крал?

Танцует легкий Квинси, как солист, Ларссон так хорош, как ветер вольный!

Соболев не Дзюба, лютый пенальтист, впереди «Ростов» краеугольный

Пенальти где нашел ты, Москалев? Стало за «Урал» тебе обидно

Лишь бы не болели судьи за «Ростов». Впереди «Ростов» карпиновидный», — говорится в тексте песни.

В составе «Спартака» по два мяча забили Джордан Ларссон и Александр Соболев, еще один гол в активе Квинси Промеса.